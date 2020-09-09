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Перенесший заражение коронавирусом Димитров тренируется c Надалем в его академии

Перенесший заражение коронавирусом Димитров тренируется c Надалем в его академии
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Григор Димитров провёл совместную тренировку со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Теннисисты поспарринговали в академии испанца на Мальорке.

Видео доступно на странице Rafael Nadal Academy в «Инстаграме».

Напомним, Димитров, перенесший коронавирус после участия в выставочном турнире Adria Tour, на прошлой неделе выступал на Открытом чемпионате США. Обыграв в первом раунде соревнований Томми Пола (США), уже во втором матче на турнире он уступил Мартону Фучовичу из Венгрии.

Стало известно о намерении Надаля провести полноценный грунтовый сезон, который стартует по завершении US Open. Рафаэль планирует сыграть на «Мастерсе» в Риме (Италия) а также защитить чемпионский титул на «Ролан Гаррос».

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