Перенесший заражение коронавирусом Димитров тренируется c Надалем в его академии
Болгарский теннисист Григор Димитров провёл совместную тренировку со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем. Теннисисты поспарринговали в академии испанца на Мальорке.
Видео доступно на странице Rafael Nadal Academy в «Инстаграме».
Напомним, Димитров, перенесший коронавирус после участия в выставочном турнире Adria Tour, на прошлой неделе выступал на Открытом чемпионате США. Обыграв в первом раунде соревнований Томми Пола (США), уже во втором матче на турнире он уступил Мартону Фучовичу из Венгрии.
Стало известно о намерении Надаля провести полноценный грунтовый сезон, который стартует по завершении US Open. Рафаэль планирует сыграть на «Мастерсе» в Риме (Италия) а также защитить чемпионский титул на «Ролан Гаррос».
- 9 сентября 2020
-
21:35
-
21:25
-
20:29
-
19:42
-
19:12
-
18:45
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
16:47
-
16:30
-
15:17
-
14:39
-
13:40
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:08
-
10:27
-
10:03
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:23
-
03:47
-
00:44
-
00:19
- 8 сентября 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:15
-
21:16
-
20:21
-
20:10
Партнерский контент