С. Уильямс: Пиронкова невероятна, ведь когда я родила, то не могла выиграть и матча

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала тот факт, что болгарка Цветана Пиронкова, родившая сына и не игравшая на профессиональном уровне более трёх лет, с ходу пробилась в 1/4 финала US Open. Сегодня Серена обыграла Цветану и вышла в полуфинал турнира.



«Это показывает, насколько крепкие мамы в наше время. Когда ты становишься мамой, то можешь сделать что угодно — Цветана лишь подтвердила этот тезис и играла невероятно. В целом Пиронкова невероятна. Когда я вернулась, то не могла выиграть и матча, а тут она делает такое...» — заявила Серена в послематчевом интервью.



За путёвку в финал Уильямс поборется с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия).