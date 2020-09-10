Рублёв после проигрыша Медведеву объяснил, в чём разница между ним и топ-игроками

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче US Open с соотечественником Даниилом Медведевым со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7).

«Я злился после тай-брейка первого сета. На моём месте так вели бы себя все, кроме топ-игроков. Это и есть разница между мной и топ-игроками. Они не показывают эмоций. У меня были отличные шансы в первом сете, Даниил играл здорово. Я немного не попал при счёте 6:5, но это часть игры. Но топ-игроки определённо не делали бы то, что делал я после окончания сета.

У Медведева отличная подача. Он может подавать в любом направлении, здорово чувствует подачу. Он очень высокий. С таким ростом нормально иметь сильную подачу. Я же в первых двух сетах подавал не так, как обычно, но всё равно был лишь один брейк. В предыдущих играл я подавал лучше, но и брейков было больше. Так что подача решает не всё.

Конечно, я расстроен, что ещё могу сказать? Я благодарен за потрясающий турнир. Я выиграл несколько отличных матчей. Я дошёл до четвертьфинала второй раз в жизни. Я за это благодарен. Теперь нужно извлечь уроки и прибавить к следующим турнирам", — цитирует Рублёва официальный сайт US Open.