В октябре в Остраве пройдёт новый турнир WTA
WTA добавила в календарь новый женский турнир в Остраве (Чехия), сообщает Open Court. Соревнования пройдут на харде и стартуют 19 октября. Призовой фонд турнира составил $ 528 500.
На минувшей неделе в Праге (Чехия) состоялся турнир категории WTA-125. Победу в соревнованиях с призовым фондом более $ 3 млн одержала словачка Кристина Кучова.
В Остраве ранее состоялся мужской челленджер. Его победителем стал российский теннисист Аслан Карацев. В финале турнира россиянин обыграл немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
Сезон в WTA-туре был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).
Аслан Карацев стал победителем грунтового турнира в Остраве. Это его второй титул подряд
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