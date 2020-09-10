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Гаспарян не смогла доиграть матч 1/8 финала со второй ракеткой турнира в Стамбуле

Гаспарян не смогла доиграть матч 1/8 финала со второй ракеткой турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступления на турнире категории International в Стамбуле (Турция). 117-я ракетка мира не сумела доиграть матч второго круга со второй сеяной Ребеккой Петерсон из Швеции — россиянка снялась при счёте 2:3 в первой партии (без брейка).

Матч продлился 32 минуты. Маргарита выполнила 1 эйс и допустила 1 двойную ошибку. Петерсон избежала двойных ошибок и не выполнила ни одной подачи навылет.

Следующей соперницей Ребекки станет теннисистка из Румынии Мария-Патрисия Циг.

Ранее турнир покинула ещё одна представительница Росси: Светлана Кузнецова, будучи первой сеяной, уступила экс пятой ракетке мира из Канады Эжени Бушар. Таким образом, на соревнованиях не осталось ни одной теннисистки из России.

Стамбул. 2-й круг
10 сентября 2020, четверг. 19:50 МСК
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		   
3 		   
         
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
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