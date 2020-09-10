Гаспарян не смогла доиграть матч 1/8 финала со второй ракеткой турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступления на турнире категории International в Стамбуле (Турция). 117-я ракетка мира не сумела доиграть матч второго круга со второй сеяной Ребеккой Петерсон из Швеции — россиянка снялась при счёте 2:3 в первой партии (без брейка).



Матч продлился 32 минуты. Маргарита выполнила 1 эйс и допустила 1 двойную ошибку. Петерсон избежала двойных ошибок и не выполнила ни одной подачи навылет.



Следующей соперницей Ребекки станет теннисистка из Румынии Мария-Патрисия Циг.



Ранее турнир покинула ещё одна представительница Росси: Светлана Кузнецова, будучи первой сеяной, уступила экс пятой ракетке мира из Канады Эжени Бушар. Таким образом, на соревнованиях не осталось ни одной теннисистки из России.