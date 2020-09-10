Кузнецова проиграла Бушар и покинула турнир в Стамбуле после первого же матча

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований категории International в Стамбуле (Турция). В первом же матче на турнире она уступила экс пятой ракетке мира из Канады Эжени Бушар — 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 2:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Кузнецовой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка. Бушар выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.
Кузнецова была посеяна на турнире под первым номером, поэтому матч первого круга пропускала.
Следующей соперницей Бушар станет теннисистка из Черногории Данка Ковинич.
Напомним, на турнире также выступает Маргарита Гаспарян, которая в первом круге отдала лишь два гейма сопернице из Турции Пемре Озген — 6:2, 6:0.
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