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Кузнецова проиграла Бушар и покинула турнир в Стамбуле после первого же матча

Кузнецова проиграла Бушар и покинула турнир в Стамбуле после первого же матча
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований категории International в Стамбуле (Турция). В первом же матче на турнире она уступила экс пятой ракетке мира из Канады Эжени Бушар — 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Кузнецовой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка. Бушар выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Кузнецова была посеяна на турнире под первым номером, поэтому матч первого круга пропускала.

Следующей соперницей Бушар станет теннисистка из Черногории Данка Ковинич.

Напомним, на турнире также выступает Маргарита Гаспарян, которая в первом круге отдала лишь два гейма сопернице из Турции Пемре Озген — 6:2, 6:0.

Стамбул. 2-й круг
10 сентября 2020, четверг. 15:15 МСК
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 7 2
7 7 		6 5 6
         
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
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