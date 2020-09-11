Осака снялась с турнира в Риме, Азаренко по-прежнему в списке участников

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Риме, сообщает «Большой теннис Украины».
Напомним, японка пробилась в финал Открытого чемпионата США, где завтра, 12 сентября, встретится с белоруской Викторией Азаренко. Получившая уайлд-кард представительница Беларуси и уступившая ей в полуфинале US Open американка Серена Уильямс по-прежнему числятся в списке участников турнира в Риме.
В полуфинальном матче US Open Осака со счётом 7:6, 3:6, 6:3 обыграла американку Дженнифер Брэйди.
Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября.
Напомним, после выхода в полуфинал US Open с «Мастерса» в Риме снялся российский теннисист Даниил Медведев. В полуфинале US Open Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а немец Александр Зверев — с Карреньо-Бустой. Турнир завершится 14 сентября.
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