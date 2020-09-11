Муратоглу: у Зверева ужасная вторая подача. Она часто подводит его

Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о немецком теннисисте Александре Звереве.

«У него в голове что-то непонятное, что мешает второй подаче, делает её ужасной и очень противоречивой. Он не может рассчитывать на вторую подачу. В трудные моменты она достаточно часто его подводит.



При этом первая подача стала весьма хороша. Не то чтобы раньше она была хуже, ему просто не хватало точности. Сейчас можно сказать, что он один из немногих, кто подаёт чрезвычайно хорошо», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Сейчас Зверев играет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале US Open. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Первый сет со счётом 6:3 выиграл испанец.