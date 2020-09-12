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Александр Зверев вышел в финал US Open 2020, обыграв в 5 сетах Пабло Карреньо-Буста

Александр Зверев вышел в финал US Open 2020, обыграв в 5 сетах Пабло Карреньо-Буста
Теннис / US Open 2020 0

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев (7-е место рейтинга ATP) в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису обыграл 29-летнего представителя Испании Пабло Карреньо-Буста (27-е место рейтинга ATP) – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6). Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты.

Зверев совершил 24 подачи навылет, 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 22 (36%). На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 (44%). По общему количеству выигранных очков – 148 на 138 в пользу Зверева.

Таким образом, Александр Зверев стал первым финалистом US Open 2020. В матче между Даниилом Медведевым и Домиником Тимом определится второй участник финала турнира. Встреча состоится сегодня, 12 сентября. Начало 3:00 мск.

На «Чемпионате» доступен LIVE полуфинальных встреч US Open 2020.

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2020, пятница. 23:15 МСК
Пабло Карреньо-Буста
27
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 4 3
3 		2 6 6 6
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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