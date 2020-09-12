Александр Зверев вышел в финал US Open 2020, обыграв в 5 сетах Пабло Карреньо-Буста

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев (7-е место рейтинга ATP) в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису обыграл 29-летнего представителя Испании Пабло Карреньо-Буста (27-е место рейтинга ATP) – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6). Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты.
Зверев совершил 24 подачи навылет, 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 22 (36%). На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 (44%). По общему количеству выигранных очков – 148 на 138 в пользу Зверева.
Таким образом, Александр Зверев стал первым финалистом US Open 2020. В матче между Даниилом Медведевым и Домиником Тимом определится второй участник финала турнира. Встреча состоится сегодня, 12 сентября. Начало 3:00 мск.
На «Чемпионате» доступен LIVE полуфинальных встреч US Open 2020.
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