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Александрова и Павлюченкова узнали соперниц в первом круге турнира в Риме

Александрова и Павлюченкова узнали соперниц в первом круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Риме. Первая ракетка России Екатерина Александрова начнёт соревнования встречей с десятой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана, Светлана Кузнецова — с американкой Бернардой Пэра, Анастасия Павлюченкова — с китаянкой Чжан Шуай, Вероника Кудерметова — с чешкой Барборой Стрыцовой, Вера Звонарёва — с соперницей из квалификации. В финал отборочного турнира вышли две россиянки — Анна Калинская и Дарья Касаткина.

Первый номер посева получила румынка Симона Халеп, второй — чешка Каролина Плишкова. Отметим, что финалистка US Open Виктория Азаренко из Беларуси в первом круге должна встретиться с американкой Винус Уильямс. Младшая из сестёр Уильямс, Серена, проигравшая Азаренко в полуфинале, снялась с турнира в Риме.

Серена Уильямс снялась с турнира в Риме из-за травмы
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