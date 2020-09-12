Александрова и Павлюченкова узнали соперниц в первом круге турнира в Риме

Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Риме. Первая ракетка России Екатерина Александрова начнёт соревнования встречей с десятой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана, Светлана Кузнецова — с американкой Бернардой Пэра, Анастасия Павлюченкова — с китаянкой Чжан Шуай, Вероника Кудерметова — с чешкой Барборой Стрыцовой, Вера Звонарёва — с соперницей из квалификации. В финал отборочного турнира вышли две россиянки — Анна Калинская и Дарья Касаткина.
Первый номер посева получила румынка Симона Халеп, второй — чешка Каролина Плишкова. Отметим, что финалистка US Open Виктория Азаренко из Беларуси в первом круге должна встретиться с американкой Винус Уильямс. Младшая из сестёр Уильямс, Серена, проигравшая Азаренко в полуфинале, снялась с турнира в Риме.
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