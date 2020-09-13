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Азаренко прокомментировала поражение от Осаки в финале US Open

Азаренко прокомментировала поражение от Осаки в финале US Open
Теннис / US Open 2020 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата США со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

«Это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться ещё в нескольких финалах. Дорога сюда была долгой, но это было весело», — приводит слова Азаренко The Guardian.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака в свою очередь также сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.

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