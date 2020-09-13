Богатейшая теннисистка мира Наоми Осака выиграла US Open и добавила $ 3 млн на свой счёт

Третий год подряд японка Наоми Осака побеждает на одном из турниров «Большого шлема», оправдывая все ожидания её многочисленных поклонников и спонсоров. В 2018 году она выиграла US Open, в 2019-м завоевала главный приз на Australian Open, и вот сейчас снова первенствовала на Открытом чемпионате США, победив в финале белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.

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За неделю до US Open на тех же самых кортах Национального теннисного центра имени Билли-Джин Кинг проходил турнир категории Premier Цинциннати, который в этом году переехал в Нью-Йорк. До финала соревнования добрались японка Наоми Осака и белоруска Виктория Азаренко. Впрочем, решающий поединок провести не удалось из-за травмы японской теннисистки. И так сложилось, что именно эти две спортсменки добыли путёвки и в финал Открытого чемпионата США.

Первый сет прошёл под диктовку Азаренко. Белоруска взвинтила темп, действовала агрессивно, наносила мощные удары, ведя игру собранно и чётко. Было видно, что Осака растерялась. Она не понимала, что ей надо делать, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Менее чем за полчаса Виктория взяла первую партию – 6:1. В начале второго сета Азаренко сразу же сделала брейк и повела со счётом 2:0. Казалось, что исход финала уже решён. Однако японка вцепилась в подачу соперницы и сделала обратный брейк. Она тут же почувствовала в себе уверенность, после 7-го гейма вырвалась вперёд – 4:3 и до конца партии больше сопернице не отдала ни гейма – 6:3.

Видео можно посмотреть в «твиттере» US Open. Права принадлежат USTA.

С начала третьего сета инициатива была уже в руках Осаки. Она повела 4:1 и в следующем гейме заработала четыре брейк-пойнта. Однако Азаренко сначала спасла свою подачу, а затем сделала обратный брейк – 4:3. Но Наоми не растерялась и, борясь за каждое очко, смогла взять два последних гейма (1:6, 6:3, 6:3). Таким образом, 22-летняя японка Наоми Осака стала двукратной чемпионкой US Open и трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В понедельник в новом рейтинге WTA она поднимется на 6 позиций и станет 3-й ракеткой мира.

За победу на US Open-2020 Наоми Осака добавила на свой счёт 3 млн долларов. Отметим, что по подсчётам «Форбс» японка за год (с июня 2019-го по июнь 2020-го) заработала 3,4 млн призовых на турнирах. Но гораздо больше она получила от рекламных контрактов. В общей сложности спонсоры заплатили японке $ 34 млн. Всего же она заработала $ 37,4 млн, став богатейшей теннисисткой мира. Точнее не теннисисткой, а даже спортсменкой, поскольку представительницы других видов в списке «Форбс» едва попали в десятку. Не исключено, что после яркого выступления в США список партнёров и спонсоров Осаки ещё увеличится.

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Несмотря на поражение в финале, Виктория Азаренко произвела на этом чемпионате настоящий фурор. Её победная серия с учётом турнира в Цинциннати/Нью-Йорке составила 11 матчей. По словам Виктории, в начале сезона она уже задумывалась о завершении карьеры, поскольку, начиная с августа прошлого года, никак не могла выиграть ни одного матча в одиночном разряде. Для 31-летней белорусской теннисистки это уже пятый выход в финал турнира «Большого шлема». Дважды она побеждала на Australian Open (2012, 2013), а вот на кортах US Open поставить победную точку ей пока не удаётся — три поражения в финалах (2012, 2013, 2020). Основных успехов на корте Азаренко добилась до рождения сына Лео (в декабре 2016 года). После декрета белоруска вернулась в тур в 2017-м, и ей понадобилось три года, чтобы вернуть свой прежний уровень игры. При этом стоит отметить, что Виктория на корте стала гораздо более спокойной и собранной, чем раньше. После US Open-2020 белоруска поднимется на 13 мест в рейтинге WTA и станет 14-й ракеткой мира.

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Отметим, что ещё одна теннисная мама – Вера Звонарёва – не просто вышла в финал турнира «Большого шлема», но и выиграла его. В решающем матче женского парного разряда россиянка вместе с немкой Лаурой Зигемунд смогла завоевать главный трофей US Open-2020.