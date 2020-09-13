Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев оштрафован на $ 3 тыс. за неспортивное поведение в матче с Тимом

Медведев оштрафован на $ 3 тыс. за неспортивное поведение в матче с Тимом
Теннис / US Open 2020 0

Организаторы Открытого чемпионата США приняли решение оштрафовать первую ракетку России Даниила Медведева за поведение в полуфинальном матче соревнований с Домиником Тимом из Австрии. Сумма штрафа составила $ 3 тыс.

Напомним, в первом сете при счёте 30:40 на своей подаче Медведев выполнил подачу и после обмена ударами (после приёма Тима Даниил пробил в сетку) попросил у судьи видеоповтор своей подачи. Теннисисту показалось, что мяч отправился в аут и ему следует выполнить вторую подачу. В запросе «челленджа» было отказано — судья пояснил это тем, что Даниил запросил повтор слишком поздно.

Медведев продолжил спорить с судьёй и супервайзером и отправился на сторону корта Тима, чтобы доказать свою правоту. Это запрещено правилами.

Медведев — о конфликте с судьями в матче с Тимом: не надо было так злиться
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020