Медведев оштрафован на $ 3 тыс. за неспортивное поведение в матче с Тимом
Организаторы Открытого чемпионата США приняли решение оштрафовать первую ракетку России Даниила Медведева за поведение в полуфинальном матче соревнований с Домиником Тимом из Австрии. Сумма штрафа составила $ 3 тыс.
Напомним, в первом сете при счёте 30:40 на своей подаче Медведев выполнил подачу и после обмена ударами (после приёма Тима Даниил пробил в сетку) попросил у судьи видеоповтор своей подачи. Теннисисту показалось, что мяч отправился в аут и ему следует выполнить вторую подачу. В запросе «челленджа» было отказано — судья пояснил это тем, что Даниил запросил повтор слишком поздно.
Медведев продолжил спорить с судьёй и супервайзером и отправился на сторону корта Тима, чтобы доказать свою правоту. Это запрещено правилами.
Медведев — о конфликте с судьями в матче с Тимом: не надо было так злиться
- 13 сентября 2020
-
12:20
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
07:58
-
02:43
-
02:23
-
01:11
- 12 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:50
-
22:13
-
22:03
-
21:41
-
21:15
-
20:24
-
20:01
-
18:27
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:42
-
16:24
-
15:33
-
15:33
-
14:34
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:35
-
12:51
-
12:11
-
11:20
-
10:32
-
09:58
Партнерский контент