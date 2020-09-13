Звонарёва и другие россиянки узнали соперниц на старте парного турнира в Риме
Состоялась жеребьёвка сетки турнира категории Premier в Риме (Италия) в женском парном разряде. В соревнованиях примут участие три россиянки — Вера Звонарёва, Анна Блинкова и Вероника Кудерметова.
Рим. Женщины. Пары. Первый круг:
Вера Звонарёва (Россия) / Шэрон Фишман (Канада) — Азия Мухаммад (США) / Арина родионова (Австралия)
Анна Блинкова (Россия) / Елена Рыбакина (Казахстан) — Хэйри Картер (США) / Луиза Стефани (Бразилия)
Вероника Кудерметова (Россия, 8) / Катерина Синякова (Чехия, 8) — Кэтлин Кристиан (США) / Гулана Ольмос (Мексика).
Стоит отметить также участие в парном турнире украинского дуэта Элина Свитолина / Даяна Ястремская. В первом же круге они сыграют с румынками Симоной Халеп и Моникой Никулеску.
Александрова и Павлюченкова узнали соперниц в первом круге турнира в Риме
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