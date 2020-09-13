Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва и другие россиянки узнали соперниц на старте парного турнира в Риме

Звонарёва и другие россиянки узнали соперниц на старте парного турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка сетки турнира категории Premier в Риме (Италия) в женском парном разряде. В соревнованиях примут участие три россиянки — Вера Звонарёва, Анна Блинкова и Вероника Кудерметова.

Рим. Женщины. Пары. Первый круг:

Вера Звонарёва (Россия) / Шэрон Фишман (Канада) — Азия Мухаммад (США) / Арина родионова (Австралия)
Анна Блинкова (Россия) / Елена Рыбакина (Казахстан) — Хэйри Картер (США) / Луиза Стефани (Бразилия)
Вероника Кудерметова (Россия, 8) / Катерина Синякова (Чехия, 8) — Кэтлин Кристиан (США) / Гулана Ольмос (Мексика).

Стоит отметить также участие в парном турнире украинского дуэта Элина Свитолина / Даяна Ястремская. В первом же круге они сыграют с румынками Симоной Халеп и Моникой Никулеску.

Александрова и Павлюченкова узнали соперниц в первом круге турнира в Риме
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020