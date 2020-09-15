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Фоньини — о дисквалификации Джоковича: со мной такого не случалось. Может, с Кирьосом

Фоньини — о дисквалификации Джоковича: со мной такого не случалось. Может, с Кирьосом
Теннис / US Open 2020 0

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. В конце первой партии матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой уроженец Белграда попал мячом в линейного судью. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open—2020.

«Такое могло произойти с кем угодно. Это был несчастный случай, очень жаль. Такое могло случиться с каждым. Со мной такого никогда не бывало. Может, с Кирьосом», — приводит слова Фоньини журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

На этой неделе Джокович, Фоньини и Карреньо-Буста сыграют на «Мастерсе» в Риме. Они стартуют со второго круга. Соперник Новака ещё не определён, Фоньини встретится с французом Уго Умбером, а Карреньо-Буста — с соотечественником Рафаэлем Надалем.

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