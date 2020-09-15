Зверев выступит на новом турнире ATP в Кёльне, Маррей получил уайлд-кард

Журналист Михал Самульски на своей странице в "Твиттере" опубликовал список участников турнира категории ATP «250» в Кёльне (Германия).

В турнире примут участие

1. Александр Зверев (Германия).

2. Гаэль Монфис (Франция).

3. Роберто Баутиста-Агут (Испания).

4. Феликс Оже-Альяссим (Канада).

5. Бенуа Пэр (Франция).

6. Филип Краинович (Сербия).

7. Ян-Леннард Штруфф (Германия).

8. Хуберт Хуркач (Польша).

9. Марин Чилич (Хорватия).

10. Джон Миллман (Австралия).

11. Кайл Эдмунд (Великобритания).

12. Йосихито Нисиока (Япония).

13. Джордан Томпсон (Австралия).

14. Жиль Симон (Франция).

15. Аляж Бедене (Словения).

16. Фернандо Вердаско (Испания).

17. Мартон Фучович (Венгрия).

18. Стив Джонсон (США).

19. Ричардас Беранкис (Литва).

20. Энди Маррей (Великобритания) — уайлд-кард.