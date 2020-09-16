«Перезаряжаю батарейки перед стартом». Джокович выложил фото с турнира в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с турнира в Риме (Италия).

«Два самых красивых промежутка дня — восход и закат. Перезаряжаю батарейки перед стартом турнира в Риме. Поехали», — написал Джокович.

Посмотреть фотографию можно на странице Новака Джоковича в "Инстаграме".

Во втором круге «Мастерса» в Риме Джоковичу предстоит матч с итальянцем Сальваторе Карузо. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 13:30 мск.

На недавно завершившемся Открытом чемпионате США Джокович получил дисквалификацию за неспортивное поведение. В матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он проиграл свою подачу и, отбивая мяч к стене, попал в судью на линии.