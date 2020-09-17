Мугуруса — о победе над 16-летней Гауфф: её возраст не имеет никакого значения

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу в матче второго круга турнира категории Premier в Риме (Италия). В трёх сетах она переиграла 16-летнюю американку Кори Гауфф — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.
«Позади тяжёлый матч. В первой партии победить могла любая, поэтому особенно рада, что победа досталась именно мне. Во втором я допустила пару ошибок, за что Кори меня не простила, а вот в третьем была настоящая битва. Я сыграла стабильно и использовала шансы, которые не смогла реализовать сетом ранее.
Что касается того, что Гауфф всего 16, не считаю это чем-то существенным. Она приехала на турнир и играет — возраст не имеет никакого значения. Кори — боец, она умеет классно играть. Что ещё ей нужно доказать?» — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Гарбинье станет прошлогодняя финалистка турнира Йоханна Конта из Великобритании.
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