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Мугуруса — о победе над 16-летней Гауфф: её возраст не имеет никакого значения

Мугуруса — о победе над 16-летней Гауфф: её возраст не имеет никакого значения
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу в матче второго круга турнира категории Premier в Риме (Италия). В трёх сетах она переиграла 16-летнюю американку Кори Гауфф — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.

«Позади тяжёлый матч. В первой партии победить могла любая, поэтому особенно рада, что победа досталась именно мне. Во втором я допустила пару ошибок, за что Кори меня не простила, а вот в третьем была настоящая битва. Я сыграла стабильно и использовала шансы, которые не смогла реализовать сетом ранее.

Что касается того, что Гауфф всего 16, не считаю это чем-то существенным. Она приехала на турнир и играет — возраст не имеет никакого значения. Кори — боец, она умеет классно играть. Что ещё ей нужно доказать?» — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Гарбинье станет прошлогодняя финалистка турнира Йоханна Конта из Великобритании.

Рим (ж). 2-й круг
17 сентября 2020, четверг. 14:15 МСК
Гарбинье Мугуруса
17
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 3 		6 3
         
Кори Гауфф
53
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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