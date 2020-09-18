Карреньо-Буста, Гоффен, Иснер и де Минор снялись с турнира в Гамбурге
Бельгиец Давид Гоффен, испанец Пабло Карреньо-Буста, американец Джон Иснер и австралиец Алекс де Минор снялись с турнира в Гамбурге (Германия), сообщает Entry List в "Твиттере".
Помимо этого, от участия в турнире отказался серб Филип Краинович, который должен был заменить Иснера. Вместо снявшихся спортсменов на турнире в Гамбурге выступят немец Ян-Леннард Штруфф, испанец Альберт Рамос-Виньолас, француз Адриан Маннарино и норвежец Каспер Рууд.
Турнир пройдёт с 21 по 27 сентября. На матчи, которые будут проходить на центральном корте теннисного стадиона «Ротенбаум», будут допущены 2300 зрителей.
В заявку турнира включены россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, Карен Хачанов сыграет в квалификации.
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