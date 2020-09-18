Димитров: на US Open я не оправдал собственных ожиданий. Поездка была очень тяжёлой

Болгарин Григор Димитров прокомментировал выступление на Открытом чемпионате США.
«Поездка в Нью-Йорк была очень тяжёлой, если можно так сказать. Я не оправдал собственных ожиданий, не говоря уже о моём физическом состоянии. Я действительно задумывался о том, чтобы пропустить турнир, но в последнюю секунду решил проверить своё тело и посмотреть, как чувствую себя в физическом и психологическом плане.
Нужно быть честным с собой. Иногда стоит позаботиться о своём организме немного больше, чем обычно. Мы часто забываем об этом, потому что хотим хорошо выступить или оправиться после предыдущего поражения. Но лично я некоторое время болел и разбирался с некоторыми вещами, не связанными со спортом. Для меня это было чересчур. В то же время я не жалею о своём решении», — приводит слова Димитрова Tennis.com.
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