Халеп на отказе Путинцевой вышла в полуфинал турнира в Риме

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп стала первой участницей полуфинала престижного грунтового турнира категории Premier в Риме (Италия). Её соперница из Казахстана Юлия Путинцева отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2.



Матч продлился 49 минут. Халеп ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Путинцевой ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Теннисистка из Казахстана не сумела реализовать два брейк-пойнта.



За выход в финал соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Гарбинье Мугуруса (Испания).



Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова из Чехии. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.