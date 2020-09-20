Плишкова: если сыграю с Вондроушовой так же, как с Мертенс, проблем с результатом не будет

Чешская теннисиcтка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира категории Premier в Риме (Италия), в котором её соперницей будет соотечественница, Маркета Вондроушова.



«Играла с Маркетой пару раз. Не помню точно, встречались дважды или была только одна игра. Помню матч в Майами (теннисистки играли однажды, и Плишкова выиграла со счётом 6:3, 6:4. — Прим. „Чемпионата“).



На грунте она выступает ещё сильнее. Да, это будет полуфинал престижного турнира, но в то же время подготовкой к „Ролан Гаррос“. Если сыграю с Маркетой так, как сыграла с Мертенс в 1/4 финала, проблем с результатом возникнуть не должно», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.



Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.