Плишкова: если сыграю с Вондроушовой так же, как с Мертенс, проблем с результатом не будет

Чешская теннисиcтка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира категории Premier в Риме (Италия), в котором её соперницей будет соотечественница, Маркета Вондроушова.
«Играла с Маркетой пару раз. Не помню точно, встречались дважды или была только одна игра. Помню матч в Майами (теннисистки играли однажды, и Плишкова выиграла со счётом 6:3, 6:4. — Прим. „Чемпионата“).
На грунте она выступает ещё сильнее. Да, это будет полуфинал престижного турнира, но в то же время подготовкой к „Ролан Гаррос“. Если сыграю с Маркетой так, как сыграла с Мертенс в 1/4 финала, проблем с результатом возникнуть не должно», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
- 20 сентября 2020
-
13:24
-
12:52
-
12:26
-
10:43
-
09:38
-
09:30
-
06:42
-
03:44
-
01:50
-
00:50
-
00:40
- 19 сентября 2020
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
20:56
-
20:22
-
19:06
-
18:04
-
15:27
-
14:50
-
14:31
-
14:12
-
11:55
-
11:00
-
09:55
-
09:34
- 18 сентября 2020
-
23:44
-
22:28
-
22:14
-
21:53
-
21:12
-
19:03
-
18:38
-
16:41
-
16:04