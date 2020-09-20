Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Пять теннисистов не сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» из-за коронавируса

Пять теннисистов не сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» из-за коронавируса
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Пять теннисистов не смогут выступить в квалификации Открытого чемпионата Франции из-за коронавируса. Их имена не разглашаются.

«Директорат «Ролан Гаррос» подтверждает, что два игрока, которые должны были соревноваться в квалификационном турнире, прошли тесты на COVID-19, показавшие положительный результат. У ещё трёх теннисистов подтверждён тесный контакт с тренером, заражённым коронавирусом.

В соответствии с протоколом турнира по здоровью, 5 игроков не будут соревноваться в отборочном турнире, который начнётся завтра, 21 сентября, и будут самоизолироваться на 7 дней.

Всего с четверга, 17 сентября, было проведено около 900 тестов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 21 сентября и продлится до 11 октября.

Карацев, Донской и Кузнецов узнали соперников в квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020