Пять теннисистов не сыграют в квалификации «Ролан Гаррос» из-за коронавируса

Пять теннисистов не смогут выступить в квалификации Открытого чемпионата Франции из-за коронавируса. Их имена не разглашаются.
«Директорат «Ролан Гаррос» подтверждает, что два игрока, которые должны были соревноваться в квалификационном турнире, прошли тесты на COVID-19, показавшие положительный результат. У ещё трёх теннисистов подтверждён тесный контакт с тренером, заражённым коронавирусом.
В соответствии с протоколом турнира по здоровью, 5 игроков не будут соревноваться в отборочном турнире, который начнётся завтра, 21 сентября, и будут самоизолироваться на 7 дней.
Всего с четверга, 17 сентября, было проведено около 900 тестов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 21 сентября и продлится до 11 октября.
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