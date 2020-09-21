Диего Шварцман: знаю, что могу победить Джоковича

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился впечатлениями от выхода в финал «Мастерса» в Риме. В полуфинале он за 3 часа 15 минут одолел канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). В поединке за титул Диего сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
«Я очень, очень рад. Это был безумный матч, нам обоим пришлось нелегко. Я счастлив, что сумел одержать победу.
Тай-брейк был сложным, но я провёл его лучше соперника. Может, в третьем сете он играл лучше меня и заслужил выиграть матч раньше, но в концовке я был сильнее.
У меня сейчас две мечты. Одна — выиграть такой турнир, другая — войти в топ-10. Мне нужно будет сыграть больше, чем на сто процентов. Не говорю, что это невозможно, потому что это не так. Я знаю, что могу победить Джоковича. Но это будет нелегко", — цитирует Шварцмана официальный сайт тура.
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