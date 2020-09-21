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Кей Нисикори: хочу выиграть турнир в Гамбурге

Кей Нисикори: хочу выиграть турнир в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори поделился ожиданиями от турнира в Гамбурге (Германия).

«Я счастлив вернуться на грунт. Мне удалось одержать первую победу на турнире в Риме, и я чувствую себя лучше. Конечно, мне потребуется время, чтобы восстановиться на сто процентов. Могу сказать, что хочу выиграть турнир, но конкретных целей на год я не ставлю. Я просто попробую играть матч за матчем и надеюсь, что смогу провести достаточно много игр на этой неделе. Никаких ожиданий нет. Я рад, что вернулся в Тур.

Мне нравится играть на грунте. Я могу создавать много разных моментов, используя угловые и укороченные удары. Я по-прежнему хочу играть агрессивно и выходить к сетке», — приводит слова Нисикори пресс-служба турнира.

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