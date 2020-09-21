Кей Нисикори: хочу выиграть турнир в Гамбурге
Японский теннисист Кей Нисикори поделился ожиданиями от турнира в Гамбурге (Германия).
«Я счастлив вернуться на грунт. Мне удалось одержать первую победу на турнире в Риме, и я чувствую себя лучше. Конечно, мне потребуется время, чтобы восстановиться на сто процентов. Могу сказать, что хочу выиграть турнир, но конкретных целей на год я не ставлю. Я просто попробую играть матч за матчем и надеюсь, что смогу провести достаточно много игр на этой неделе. Никаких ожиданий нет. Я рад, что вернулся в Тур.
Мне нравится играть на грунте. Я могу создавать много разных моментов, используя угловые и укороченные удары. Я по-прежнему хочу играть агрессивно и выходить к сетке», — приводит слова Нисикори пресс-служба турнира.
Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников на турнире в Гамбурге
- 21 сентября 2020
-
12:25
-
11:49
-
11:04
-
09:59
-
09:44
-
08:52
-
08:38
-
06:25
-
00:55
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:42
-
22:48
-
21:05
-
20:02
-
19:50
-
18:09
-
16:50
-
16:50
-
15:27
-
13:24
-
12:52
-
12:26
-
10:43
-
09:38
-
09:30
-
06:42
-
03:44
-
01:50
-
00:50
-
00:40
- 19 сентября 2020
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
20:56
-
20:22
Партнерский контент