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Шварцман: шансы были, но я ими не воспользовался. Новак — это Новак, он играет невероятно

Шварцман: шансы были, но я ими не воспользовался. Новак — это Новак, он играет невероятно
Теннис / ATP 0

Финалист «Мастерса» в Риме (Италия) Диего Шварцман поделился эмоциями после поражения (5:7, 3:6) от первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Думаю, я провёл отличный матч, было много хороших моментов. В первом сете и, возможно, в начале второго я контролировал ситуацию. Я не контролировал ход всего матча, но делал на корте то, что хотел — играл агрессивно, надёжно и хорошо двигался.

У меня возникли проблемы с подачей, и погодные условия были не на моей стороне. У меня были шансы, как и в матче с Надалем, но сегодня тот день, когда на заключительном этапе я ими не воспользовался. Новак это Новак. Последние три или четыре матча он играет просто невероятно», — приводит слова Шварцмана пресс-служба ATP.

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