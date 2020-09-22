Джумхур — о снятии с РГ: что бы было, если бы подобное произошло с Надалем или Федерером?

Представляющий Боснию и Герцеговину теннисист Дамир Джумхур прокомментировал снятие с Открытого чемпионата Франции. Напомним, результат теста его тренера на коронавирус оказался положительным, однако он мог оказаться ложным, так как в организме специалиста присутствуют антитела. Пройти повторный тест ему не разрешили, и Джумхур не был допущен к участию в «Ролан Гаррос».

«Помню, как тренер спросил, что бы было, если бы подобное произошло с Рафаэлем Надалем или Роджером Федерером. Интересно, был бы у него шанс на второй или даже третий тест. Мы знаем, что правила не для всех одинаковы, и сомневаемся, что кого-то из топовых теннисистов за такое сняли бы с турнира. С подобным нам регулярно приходится иметь дело и мириться. Посмотрим, что сделают юристы.



Вчера я получил сообщение от Новака Джоковича. Он предложил свою помощь, и я рад, что меня поддерживают он и многие другие игроки, которые не хотели бы оказаться в такой ситуации», — приводит слова Джумхура Klix.