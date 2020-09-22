Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Гамбурге

Первый номер посева турнира в Гамбурге россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в матче 1-го круга — 4:6, 3:6.



Поединок длился 1 час 22 минуты. Медведев дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Умбера три эйса и ни одной двойной ошибки, он реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Умбер сыграет с чехом Иржи Веселы, который переиграл Жиля Симона — 7:5, 6:2.