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Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Гамбурге

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Первый номер посева турнира в Гамбурге россиянин Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу в матче 1-го круга — 4:6, 3:6.

Поединок длился 1 час 22 минуты. Медведев дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Умбера три эйса и ни одной двойной ошибки, он реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Умбер сыграет с чехом Иржи Веселы, который переиграл Жиля Симона — 7:5, 6:2.

Гамбург. 1-й круг
22 сентября 2020, вторник. 20:35 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Уго Умбер
41
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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