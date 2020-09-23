Аслан Карацев вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга седьмой сеяный Карацев обыграл представителя Австралии Макса Пёрселла со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Карацев дважды подал навылет, избежал ошибок на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Пёрселл подал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и взял 1 подачу россиянина.

Соперник Карацева по матчу за выход в основную сетку «Ролан Гаррос» определится позднее.

Роман Сафиуллин не смог выйти в финал квалификации, уступив представителю Австрии Юрию Родионову со счётом 3:6, 2:6.

В финальном раунде квалификации также сыграет россиянин Андрей Кузнецов, его соперником будет американец Джек Сок.