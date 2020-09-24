Арина Соболенко: раньше бы сильно переволновалась, если бы так проиграла первый сет
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала волевую победу над россиянкой Анной Блинковой во втором круге турнира в Страсбурге. Матч завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:2.
«Горжусь тем, что после первого сета смогла нащупать свою игру. Я боролась изо всех сил и поймала ритм. Я очень довольна этим матчем. Анна играла очень хорошо, постоянно на меня давила, хорошо, что справилась.
Раньше я бы сильно переволновалась, если бы играла так, как в первом сете. Но сегодня я поняла, что нужно просто немного притормозить и держаться в розыгрышах как можно дольше. После первого сета я начала больше играть кроссами, чтобы поймать ритм. Горжусь собой, что справилась с этим», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Страсбурге, проиграв Соболенко
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