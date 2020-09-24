«Хейтишь, как малолетка». Кирьос и Беккер продолжили перепалку в социальных сетях

Австралийский теннисист Ник Кирьос вновь вступил в перепалку с бывшей первой ракеткой мира Борисом Беккером в социальных сетях.

Вчера, 23 сентября, австралиец опубликовал на своей странице в "Инстаграме" новую фотографию и подписал: «Из другого теста».

Публикацию прокомментировал Беккер: «Размечтался».

«Хейтишь, как малолетка. Ошиваешься вокруг, видимо, с надеждой получить больше лайков и подписчиков. К несчастью, ты никогда не станешь таким же влиятельным», — ответил Кирьос.

Спустя некоторое время Кирьос опубликовал новое сообщение на своей странице в "Твиттере": «Сначала он хотел меня тренировать, конечно же, из-за острой нужды в деньгах, а сейчас хейтит меня в „Инстаграме“. В каком странном мире мы живём».

В июне между Кирьосом и Беккером возник конфликт в «Твиттере». Причиной послужили критические высказывания австралийца в адрес Александра Зверева, нарушившего самоизоляцию.