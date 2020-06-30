«Не люблю крыс». Беккер жёстко ответил Кирьосу, раскритиковавшему Зверева

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Борис Беккер жёстко ответил австралийскому теннисисту Нику Кирьосу, который раскритиковал немца Александра Зверева за нарушение самоизоляции.

«Не люблю крыс. Тот, кто наезжает на своих коллег и товарищей, мне не друг. Ник, посмотри на себя в зеркало и продолжай думать, что ты лучше нас», — написал Беккер в "Твиттере".

Напомним, после вспышки коронавирусной инфекции на Adria Tour Зверев прошёл тест, который показал отрицательный результат. Но, несмотря на это, Зверев пообещал сидеть на самоизоляции и извинился перед всеми, кого подверг риску во время серии турниров Новака Джоковича. Видео с вечеринки было опубликовано в «сториз» на странице немецкого модельера Филиппа Плейна в «Инстаграме», но позднее фрагмент со Зверевым был удалён.