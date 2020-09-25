Симона Халеп может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая вторую строчку в рейтинге WTA, может стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата Франции, который стартует 27 сентября, сообщает официальный сайт тура.

Лидер рейтинга и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти отказалась от защиты титула. По итогам турнира у неё будет 8717 очков. В настоящий момент у Халеп 7255 очков. В случае завоевания титула в Париже она обойдёт Барти, набрав 8825 баллов.

Симона победила на «Ролан Гаррос» в 2018 году, а в 2014-м и 2017-м проиграла в финале. Халеп не занимала первую строчку рейтинга WTA с января 2019 года. Всего она провела на вершине табели о рангах 64 недели.

В первом раунде «Ролан Гаррос» румынка сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.