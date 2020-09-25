Надаль и Тим точно не сыграют в финале «Ролан Гаррос» в третий раз подряд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим точно не встретятся в финальном матче Открытого чемпионата Франции в третий раз подряд. По итогам жеребьёвки в этом году спортсмены оказались в одной половине сетки.

В 2018 году Надаль одержал победу над Тимом со счётом 6:4, 6:3, 6:2. В 2019 году Тиму удалось взять один сет — матч завершился победой испанца со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

При этом в другую половину сетки попал первая ракетка мира серб Новак Джокович, и болельщики могут рассчитывать, что он встретится с Надалем в финале «Ролан Гаррос». Они дважды играли в финале этих соревнований (2012, 2014), и оба матча завершились победой испанца.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 27 сентября по 11 октября.

Тим: раньше мячи на РГ идеально подходили мне и Надалю. В этом году они будут медленнее