Надаль и Тим точно не сыграют в финале «Ролан Гаррос» в третий раз подряд
Испанский теннисист Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим точно не встретятся в финальном матче Открытого чемпионата Франции в третий раз подряд. По итогам жеребьёвки в этом году спортсмены оказались в одной половине сетки.
В 2018 году Надаль одержал победу над Тимом со счётом 6:4, 6:3, 6:2. В 2019 году Тиму удалось взять один сет — матч завершился победой испанца со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
При этом в другую половину сетки попал первая ракетка мира серб Новак Джокович, и болельщики могут рассчитывать, что он встретится с Надалем в финале «Ролан Гаррос». Они дважды играли в финале этих соревнований (2012, 2014), и оба матча завершились победой испанца.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 27 сентября по 11 октября.
Тим: раньше мячи на РГ идеально подходили мне и Надалю. В этом году они будут медленнее
Впервые осенью! 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2020
Ждать ли третьего финала Джокович – Надаль, и пройдёт ли наконец Даниил Медведев «заколдованный» первый круг на «Ролан Гаррос»?
- 25 сентября 2020
-
14:14
-
14:06
-
14:06
-
13:19
-
12:48
-
12:44
-
11:18
-
10:29
-
09:34
-
09:29
-
08:29
-
04:21
-
00:42
- 24 сентября 2020
-
23:14
-
21:08
-
19:50
-
19:39
-
17:32
-
15:54
-
14:48
-
14:38
-
13:59
-
12:23
-
10:59
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
00:49
- 23 сентября 2020
-
22:15
-
20:11
-
18:50
-
16:54
-
16:47
-
16:37
-
15:53
Партнерский контент