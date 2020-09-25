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Беккер: я невиновен, пока моя вина не доказана! Верю в судебную систему Великобритании

Беккер: я невиновен, пока моя вина не доказана! Верю в судебную систему Великобритании
Теннис 0

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер прокомментировал обвинение в сокрытии активов.

«Я невиновен, пока моя вина не доказана! Я отрицаю все обвинения и буду защищать себя всеми легальными способами. Верю в судебную систему Великобритании. Придёт время, и моя команда докажет мою невиновность», — написал Беккер в "Твиттере".

Беккеру грозит семь лет тюрьмы. Сначала Борис должен был находиться в статусе банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму £ 4,5 млн. Британская служба по вопросам неплатёжеспособности продлила ограничения для Беккера на 12 лет, уточнив, что таким образом «предотвратит от большего ущерба, который Беккер может нанести кредиторам».

Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы за сокрытие активов
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