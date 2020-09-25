Беккер: я невиновен, пока моя вина не доказана! Верю в судебную систему Великобритании

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер прокомментировал обвинение в сокрытии активов.

«Я невиновен, пока моя вина не доказана! Я отрицаю все обвинения и буду защищать себя всеми легальными способами. Верю в судебную систему Великобритании. Придёт время, и моя команда докажет мою невиновность», — написал Беккер в "Твиттере".

Беккеру грозит семь лет тюрьмы. Сначала Борис должен был находиться в статусе банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму £ 4,5 млн. Британская служба по вопросам неплатёжеспособности продлила ограничения для Беккера на 12 лет, уточнив, что таким образом «предотвратит от большего ущерба, который Беккер может нанести кредиторам».