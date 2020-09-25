Андрей Кузнецов уступил Джеку Соку в финале квалификации «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финальном раунде отборочных соревнований он проиграл представителю США Джеку Соку со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
Андрей трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
Кузнецов пропустил почти два года из-за травмы. Спортсмена беспокоит хроническая травма тазобедренного сустава — из-за аналогичного повреждения в начале прошлого года едва не закончил карьеру британец Энди Маррей.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» начнутся послезавтра, 27 сентября.
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