Вера Звонарёва не сумела выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В матче финального раунда квалификации Звонарёва потерпела поражение от 16-й сеяной румынки Моники Никулеску со счётом 0:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Никулеску подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.
Звонарёва и Никулеску впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
Таким образом, в основную сетку «Ролан Гаррос» из квалификации вышла только одна россиянка — 19-летняя Камилла Рахимова, которая впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».
19-летняя Рахимова впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»
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