Медведев и Шварцман провели совместную тренировку впервые после конфликта на ATP Cup

Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и финалист римского «Мастерса» аргентинский теннисист Диего Шварцман провели совместную тренировку на кортах «Ролан Гаррос» в Париже.
Видео можно посмотреть на странице «Ролан Гаррос» в «Твиттере».
В начале 2020 года в ходе четвертьфинала ATP Cup между спортсменами произошёл конфликт, после чего Диего заявил, что не будет больше здороваться и тренироваться с Даниилом, хотя ранее между ними были хорошие отношения, и они проводили спарринги.
Тогда Шварцмана возмутило поведение Медведева. По словам аргентинца, россиянин жестикулировал аргентинской скамейке, кричал на соперника, дважды ударил ракеткой по судейской вышке. Диего обвинил Медведева в неуважении, заявив, что не отделяет происходящее на корте от того, что происходит за его пределами.
- 26 сентября 2020
-
00:42
-
00:17
- 25 сентября 2020
-
22:16
-
21:09
-
19:51
-
19:39
-
18:28
-
16:46
-
16:33
-
14:43
-
14:14
-
14:06
-
14:06
-
13:19
-
12:48
-
12:44
-
11:18
-
10:29
-
09:34
-
09:29
-
08:29
-
04:21
-
00:42
- 24 сентября 2020
-
23:14
-
21:08
-
19:50
-
19:39
-
17:32
-
15:54
-
14:48
-
14:38
-
13:59
-
12:23
-
10:59
-
09:30