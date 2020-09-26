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Медведев и Шварцман провели совместную тренировку впервые после конфликта на ATP Cup

Медведев и Шварцман провели совместную тренировку впервые после конфликта на ATP Cup
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Пятая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и финалист римского «Мастерса» аргентинский теннисист Диего Шварцман провели совместную тренировку на кортах «Ролан Гаррос» в Париже.

Видео можно посмотреть на странице «Ролан Гаррос» в «Твиттере».

В начале 2020 года в ходе четвертьфинала ATP Cup между спортсменами произошёл конфликт, после чего Диего заявил, что не будет больше здороваться и тренироваться с Даниилом, хотя ранее между ними были хорошие отношения, и они проводили спарринги.

Тогда Шварцмана возмутило поведение Медведева. По словам аргентинца, россиянин жестикулировал аргентинской скамейке, кричал на соперника, дважды ударил ракеткой по судейской вышке. Диего обвинил Медведева в неуважении, заявив, что не отделяет происходящее на корте от того, что происходит за его пределами.

Шварцман: у нас были очень хорошие отношения с Медведевым, но я прекратил с ним общаться
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