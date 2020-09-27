Гантухова включила Свитолину и Азаренко в число главных фавориток «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира из Словакии Даниэла Гантухова назвала главных претенденток на чемпионский титул Открытого чемпионата Франции.



«Явным фаворитом турнира является Симона Халеп, которая в настоящее время на голову выше остальных теннисисток. На протяжении двух недель она показывает невероятный теннис. У неё уже 14 побед подряд, и это сильно прибавляет уверенности в себе.



Второй претенденткой на титул назвала бы Азаренко. Впечатляют изменения в Виктории, особенно те, которые касаются личности. Она прекрасный пример для молодёжи.



В четвёртом круге Азаренко может сыграть с Сереной Уильямс. Учитывая прошедший полуфинал US Open, я бы и здесь отдала небольшое преимущество Виктории. Как бы то ни было, Серена в прекрасной форме. Возможно, в Париже на неё будет оказываться даже меньше давления, нежели в Нью-Йорке.



Отмечу и Элину Свитолину, сейчас она одна из лучших теннисисток на грунте. К тому же завоевала трофей в Страсбурге. Благодаря Гаэлю Монфису она должна чувствовать себя в Париже как дома», — написала Гантухова в своей колонке на официальном сайте WTA.

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