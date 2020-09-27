Зверев и Шварцман вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде
Теннисист из Германии Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче шестой сеяный Зверев нанёс поражение австрийцу Деннису Новаку со счётом 7:5, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Зверев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Новак подал один эйс, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу Зверева.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с победителем встречи между французом Пьером-Югом Эрбером и вышедшим из квалификации американцем Майклом Ммо.
В параллельном матче финалист римского «Мастерса» 12-й сеяный аргентинец Диего Шварцман обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:0, 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 сентября 2020, воскресенье. 20:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
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|2
|4
Деннис Новак
Д. Новак
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17:01
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14:22
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