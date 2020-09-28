Грачёва проиграла Свитолиной в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Россиянка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Варвара со счётом 6:7, 4:6 уступила украинке Элине Свитолиной.
Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Грачёва 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в третий круг Свитолина поспорит с победительницей пары Рената Сарасуа (Мексика) — Эльза Жакемо (Франция).
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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