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Грачёва проиграла Свитолиной в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Грачёва проиграла Свитолиной в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Варвара со счётом 6:7, 4:6 уступила украинке Элине Свитолиной.

Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Грачёва 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в третий круг Свитолина поспорит с победительницей пары Рената Сарасуа (Мексика) — Эльза Жакемо (Франция).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 16:25 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		4  
         
Варвара Грачёва
89
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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