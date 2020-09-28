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Надаль: погодные условия на «Ролан Гаррос» мне не на руку, но я никогда не жалуюсь

Надаль: погодные условия на «Ролан Гаррос» мне не на руку, но я никогда не жалуюсь
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от Открытого чемпионата Франции, который впервые в истории турнира проходит осенью.

«Говорил, что условия экстремальные. Мы никогда не играли на подобных грунтовых турнирах. Сегодня было 11 градусов, мы к такому не привыкли, но я никогда не жалуюсь. Такие условия мне не на руку, но я по-прежнему полон энтузиазма и мотивирован выходить на корт, чтобы побеждать. Единственное, что могу сказать, — это поблагодарить тур и организаторов турнира за усилия, приложенные ради возобновления сезона», — приводит слова Надаля We love tennis.

В первом круге соревнований Надаль переиграл представителя Беларуси Егора Герасимова. В следующем круге испанцу предстоит встреча с американцем Маккензи Макдональдом.

Рафаэль Надаль отреагировал на выход во второй круг Открытого чемпионата Франции
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