Медведев не выиграл ни одного матча на грунте с 2019 года. Это шестое поражение подряд

Поражение от венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата Франции стало для россиянина Даниила Медведева шестым кряду.

Последняя победа Медведева на грунтовом покрытии состоялась 27 апреля 2019 года на турнире в Барселоне (Испания). Тогда россиянин со счётом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл японца Кея Нисикори в полуфинале соревнований.

После этого последовала серия поражений:

1. От Доминика Тима (4:6, 0:6) — финал турнира в Барселоне, 28 апреля 2019 года

2. От Гидо Пельи (2:6, 6:1, 3:6) — 1-й круг турнира в Мадриде, 7 мая 2019 года

3. От Ника Кирьоса (3:6, 6:3, 3:6) — 1-й круг турнира в Риме, 13 мая 2019 года

4. От Пьера-Юга Эрбера (6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7) — 1-й круг «Ролан Гаррос», 27 мая 2019 года

5. От Уго Умбера (4:6, 3:6) — 1-й круг турнира в Гамбурге, 22 сентября 2020 года