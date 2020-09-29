Джокович уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Имера
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований серб со счётом 6:0, 6:2, 6:3 обыграл представителя Швеции Микаэля Имера.
Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 2.
За выход в третий круг Джокович поспорит с победителем пары Уго Дельен (Боливия) — Ричардас Беранкис (Литва).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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