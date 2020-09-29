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Джокович уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Имера

Джокович уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Имера
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований серб со счётом 6:0, 6:2, 6:3 обыграл представителя Швеции Микаэля Имера.

Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 2.

За выход в третий круг Джокович поспорит с победителем пары Уго Дельен (Боливия) — Ричардас Беранкис (Литва).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
0 		2 3    
             
Микаэль Имер
80
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
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