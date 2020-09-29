Чесноков: не понимаю, как Рублёву хватило бензина, он показал настоящий дух

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал волевую победу Андрея Рублёва в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Очень сложно играть финал в Гамбурге, а через день выступать на «Ролан Гаррос». Посмотрите, что происходит с Циципасом, тоже летел — 2:0. Ожидал такого выступления от Андрея. Рублёв проявил всю свою волю, собрал все силы и показал настоящий дух. Не знаю, как у него вообще хватило бензина, чтобы выиграть в пяти сетах. Это что-то невозможное.



Этот матч показал, что Рублёв после Гамбурга не восстановился. Сезон настолько непредсказуемый, всё идёт против правил. Представьте, сезон играть на харде, потом вернуться на три турнира к земле, а потом опять быстрые корты. Раньше был какой-то порядок, шли по календарю и знали к чему готовиться. Как сейчас можно подготовиться к «Ролан Гарросу», когда такая истерия вокруг», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.