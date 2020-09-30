187-я ракетка мира — о победе над полуфиналисткой US Open: моя мечта сбылась
187-я ракетка мира датчанка Клара Таусон, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, поделилась впечатлениями от выхода во второй круг. В стартовом раунде она одолела американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 3:6, 9:7. Брэйди — полуфиналистка US Open 2020 года.
«Мы провели потрясающий матч. Пожалуй, это был самый качественный теннис в моей жизни. Я была просто благодарна тому, что могу сыграть на этом корте с такой соперницей. Моя мечта сбылась. После победы у меня просто не было слов. Это было великолепно. Никогда в жизни такого не испытывала», — приводит слова Таусон официальный сайт турнира.
За выход в третий круг Таусон поспорит с американкой Даниэль Коллинз.
Полуфиналистка US Open проиграла 187-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»
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