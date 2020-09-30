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Серена Уильямс, скорее всего, не вернётся на корт в этом сезоне

Серена Уильямс, скорее всего, не вернётся на корт в этом сезоне
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, снявшаяся с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия, рассказала о своём состоянии.

«Думаю, мне нужно шесть недель просто сидеть и ничего не делать. По крайней мере две недели точно», — приводит слова Уильямс ESPN.

Серена призналась, что не смогла полностью восстановиться после травмы, полученной на Открытом чемпионате США. По её словам, скорее всего, она больше не выйдет на корт в этом сезоне: «Мне сейчас сложно даже ходить. Это знак, что нужно восстанавливаться».

Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

Серена Уильямс решила больше не мучиться и покинула «Ролан Гаррос». Это конец карьеры?
Серена Уильямс не вышла на матч 2-го круга «Ролан Гаррос». Американка снялась с турнира, как и два года назад перед поединком с Шараповой.
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