Серена Уильямс, скорее всего, не вернётся на корт в этом сезоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, снявшаяся с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия, рассказала о своём состоянии.
«Думаю, мне нужно шесть недель просто сидеть и ничего не делать. По крайней мере две недели точно», — приводит слова Уильямс ESPN.
Серена призналась, что не смогла полностью восстановиться после травмы, полученной на Открытом чемпионате США. По её словам, скорее всего, она больше не выйдет на корт в этом сезоне: «Мне сейчас сложно даже ходить. Это знак, что нужно восстанавливаться».
Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
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