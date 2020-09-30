Россиянка Рахимова проиграла Саккари и покинула розыгрыш «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Греции Марие Саккари со счётом 6:7 (0:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. На счету Рахимовой 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Саккари отметилась 3 эйсами, 5 ошибками на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.



Следующей соперницей Саккари станет победительница встречи Кори Гауфф (США) — Мартина Тревизан (Италия).



В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.