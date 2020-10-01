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Екатерина Александрова и Оксана Калашникова победили на старте «Ролан Гаррос» в паре

Екатерина Александрова и Оксана Калашникова победили на старте «Ролан Гаррос» в паре
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Грузии Оксана Калашникова пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они обыграли француженок Эльзу Жакемо и Элисэнь Лёшемия, получивших уайлд-кард от организаторов, со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Александрова и Калашникова ни разу не подали навылет, совершили 9 двойных ошибок и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий раунд «Ролан Гаррос» Екатерина и Оксана поспорят со словачкой Викторией Кужмовой и чешкой Кристиной Плишковой, посеянными под 13-м номером.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
01 октября 2020, четверг. 14:20 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Е. Александрова О. Калашникова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Элисэнь Лёшемия
Франция
Элисэнь Лёшемия
Э. Жакемо Э. Лёшемия
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