Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шаповалов дважды не смог подать на матч и, уступив в пяти сетах, покинул «Ролан Гаррос»

Шаповалов дважды не смог подать на матч и, уступив в пяти сетах, покинул «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов (9) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. В пяти сетах он уступил представителю Испании Роберто Карбальесу-Баэне — 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:8. Канадец, который за матч допустил 106 невынужденных ошибок, мог завершать поединок в свою пользу дважды, однако оба раза не сумел подать на матч в конце пятой партии.

Продолжительность матча составила 4 часа 57 минут. На счету Шаповалова 7 эйсов, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21. Испанский теннисис 3 раза выполнил подачу навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 21.

Следующим соперником Карбальеса-Баэны станет представитель Болгарии Григор Димитров.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 октября 2020, четверг. 12:15 МСК
Денис Шаповалов
11
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 3 6 6
7 		6 5 6 3 8
             
Роберто Карбальес-Баэна
101
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020