Шаповалов дважды не смог подать на матч и, уступив в пяти сетах, покинул «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Денис Шаповалов (9) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. В пяти сетах он уступил представителю Испании Роберто Карбальесу-Баэне — 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:8. Канадец, который за матч допустил 106 невынужденных ошибок, мог завершать поединок в свою пользу дважды, однако оба раза не сумел подать на матч в конце пятой партии.
Продолжительность матча составила 4 часа 57 минут. На счету Шаповалова 7 эйсов, 12 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21. Испанский теннисис 3 раза выполнил подачу навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 21.
Следующим соперником Карбальеса-Баэны станет представитель Болгарии Григор Димитров.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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